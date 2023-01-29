Володин рассказал о вступающих в силу с февраля 2023 года российских законах

Володин заявил, что с 1 февраля вступает в силу закон об индексации маткапитала на 11,9%

В феврале в России вступает в силу ряд законов, среди которых — новые нормы, касающиеся индексации маткапитала, повышения ряда соцвыплат и приема в вузы детей участников спецоперации. Об этом сообщил спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, его слова приводит официальный Telegram-канал нижней палаты парламента.

С 1 февраля маткапитал проиндексируют на 11,9 процента, его размер для семей с одним ребенком составит 586 946,72 рубля. Доплата при рождении второго ребенка составит 188 681,53 рубля. Также на 11,9 процента вырастет размер ряда пособий, в частности, пособия по уходу за ребенком и единовременного пособия при рождении ребенка.

Также начала февраля будет введен запрет на поставки российской нефти иностранным компаниям, если в контракты на них предусматривается использование фиксации предельной цены. Появится административная ответственность за нарушение закона о «суверенном Рунете».

С 3 февраля в силу вступит закон, касающийся деятельности пяти силовых структур — ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД. Их работа теперь не будет считаться предоставлением государственных и муниципальных услуг. Коме того, с 4 февраля региональные власти смогут передавать очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы.

Кроме того, с 3 февраля начнут действовать изменения в законе об охоте. Согласно им охотоинспекторы получили право на применение оружия и физической силы при задержании нарушителей.

Ранее Володин заявил, что поставки вооружения Украине говорят о прямом участии США в конфликте.

