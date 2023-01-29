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10:02, 29 января 2023Россия

Володин заявил о прямом участии США в боевых действиях на Украине

Володин заявил, что поставки вооружения Украине говорят о прямом участии США в конфликте

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Поставки тяжелого вооружения Киеву свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, о том, что Вашингтон принимает непосредственное участие в конфликте, говорит также то, что на территории Украины работают американские инструкторы и наемники.

«Сегодня Украина — полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны», — подчеркнул Володин. Он также отметил, что к самим украинцам западные страны относятся как к расходному материалу.

25 января стало известно, что президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

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Варвара Кошечкина
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