Володин заявил о прямом участии США в боевых действиях на Украине

Володин заявил, что поставки вооружения Украине говорят о прямом участии США в конфликте

Поставки тяжелого вооружения Киеву свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, о том, что Вашингтон принимает непосредственное участие в конфликте, говорит также то, что на территории Украины работают американские инструкторы и наемники.

«Сегодня Украина — полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны», — подчеркнул Володин. Он также отметил, что к самим украинцам западные страны относятся как к расходному материалу.

25 января стало известно, что президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.