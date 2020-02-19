Материнский капитал в России продлили

Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что величина материнского капитала будет индексироваться каждый год. Под действие программы попадут семьи, в которых с 1 января 2020 года будут рождаться или усыновляться дети.

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За первого ребенка семья сможет рассчитывать получить 466,6 тысячи рублей, за второго и последующих — 616,6 тысячи. Поправки станут частью законопроекта, разрешающего направлять средства материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Также новая версия документа сокращает срок выдачи материнского капитала с 15 до пяти дней. В случае если единственным усыновителем выступает отец, на капитал сможет рассчитывать и он.

Третье чтение законопроекта намечено на 20 февраля.

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