Госдума приняла закон о маткапитале на первого ребенка

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении единогласно приняла закон, дающий право на получение материнского капитала после рождения первого ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, теперь семьи, в которых родился первенец, будут получать от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка эта выплата составит 616 617 рублей — ее увеличили на 150 тысяч рублей. Также право на выплату маткапитала получили отцы-усыновители — для них выплата будет такой же, как и для женщин.

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«Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года», — добавил Володин.

Кроме того, программу продлили до 2026 года и сократили сроки получения выдачи маткапитала с 15 до пяти дней. «Мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — отметил Володин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 годам окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год. «Дальше будет увеличение в зависимости от использования семьями своих возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому», — добавила вице-премьер.

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