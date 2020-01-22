Подсчитаны расходы на маткапитал в России

Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год. Такие подсчеты сделала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

По ее оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 миллиардов рублей. Также Голикова добавила, что это предварительная оценка, точное количество необходимых денег уточняется вместе с Минфином. Через несколько лет расходы повысят. «Дальше будет увеличение в зависимости от использования семьями своих возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому», — добавила вице-премьер.

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В середине января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин пообещал увеличить размер материнского капитала. В частности, родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. Сама программа продлена до 2026 года.

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