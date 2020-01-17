Тратившие материнский капитал на квартиру семьи оказались обмануты

Жительницы Алтая, которые собирались потратить средства материнского капитала на покупку квартиры, стали жертвой пятерых мошенников. После заключения договора они обманом заселяли семьи в аварийное жилье. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

В ведомстве установили, что аферисты находили женщин, имеющих право на материнский капитал, и подыскивали им жилье, которое впоследствии оказывалось непригодным для проживания. Мошенники завладевали деньгами женщин с помощью фиктивных договоров займа денежных средств на приобретение жилья. Лжериелторы представлялись сотрудниками кредитно-потребительского кооператива, выдающего кредиты. Стоимость недвижимости при этом равнялась сумме маткапитала.

Все собранные документы мошенники направляли в отделение пенсионного фонда, а полученные на счет кооператива денежные средства (якобы выданные займы) расходовали по своему усмотрению. Всего от действий аферистов пострадали 70 женщин, а общий ущерб составил около 26 миллионов рублей. В отношении участников организованной преступной группы возбуждено уголовное дело.

Семья с двумя детьми из Пермского края также лишилась своего жилья, приобретенного на средства материнского капитала. Квартиру купили в ипотеку в 2015-м, а спустя три года ее арестовали из-за жалобы предыдущего собственника, у которого мошенник якобы отобрал недвижимость.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru