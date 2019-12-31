Россиянам заплатят за ущерб от мошенников

Россияне смогут получить компенсацию за ущерб от действий мошенников, продающих чужие квартиры. Это прописано в новых поправках в Гражданский кодекс о правах добросовестных владельцев жилья, сообщается в материале Федеральной кадастровой палаты (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В пояснении ведомства говорится, в каких случаях можно рассчитывать на полную компенсацию причиненного ущерба от действий мошенников, продающих чужие квартиры. Согласно поправкам, с 1 января 2020 года покупатель недвижимого имущества, полагавшийся при заключении купли-продажи квартиры на данные единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), получает статус добросовестного. За добросовестным покупателем остается право владения квартирой, пока в суде не будет доказано, что он знал о мошеннической схеме.

Размер компенсации гражданам, ставшим жертвами мошенников, устанавливает судебная инстанция. Она основывается на реальной сумме ущерба и требованиях истца в размере кадастровой стоимости имущества. Обратиться в суд за выплатой компенсации можно в течение трех лет со дня вступления в силу новых правил.

Ранее Федеральная кадастровая палата порекомендовала собственникам недвижимости внести свои контактные данные в ЕГРН или обновить их, чтобы оперативно получать уведомления о попытках третьих лиц провести дистанционные сделки с их законным имуществом.

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