Мошенник попытался отобрать квартиру ветерана в Москве

В Москве аферист попытался отобрать квартиру у ветерана труда Ромаульда Смаги — сына участника Великой Отечественной войны генерал-майора авиации Иосифа Смаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленник каким-то образом узнал адрес и телефон 90-летнего пенсионера и, воспользовавшись тем, что у мужчины нет близких родственников, стал навязчиво предлагать свою помощь по хозяйству. Мошенник представился Георгием и заявил, что его мать знала жену Ромаульда. Смага заподозрил неладное и отказался, поскольку обслуживает себя сам и не обращается к соцработникам.

Когда уговоры не помогли, Георгий стал угрожать. Он сказал, что соседи Смаги помогут отправить его в психдиспансер, даже если мужчину признают вменяемым. Злоумышленник хотел отобрать у ветерана недвижимость в элитном районе на западе Москвы, доставшуюся ему от отца-летчика.

Позднее Mash сообщил, что после публикации новости Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

В ноябре этого года были задержаны лжериелторы, обманывавшие потенциальных арендаторов жилья. От деятельности банды пострадали более тысячи человек в Смоленской области, Чувашии, Татарстане, Башкирии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Марий Эл.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru