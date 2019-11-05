Раскрыты самые популярные способы обмана при сделках с жильем в России

В юридической компании Urvista проанализировали более 120 обращений граждан, пострадавших от мошенничества в ходе сделок купли-продажи недвижимости, и назвали четыре распространенные схемы обмана россиян. Данное исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Поддельные доверенности на продажу жилья и фальшивые документы, подтверждающие право собственности, — главная уловка мошенников. На эту схему приходятся 34 процента случаев обмана. Вместо собственника недвижимости в этом случае выступает агент или другое лицо, выдающее себя за его представителя. Уже после заключения сделки покупатель узнает, что доверенность «представителю» никто не выдавал либо выдал под давлением, то есть отсутствовала воля настоящего продавца на совершение сделки.

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На втором месте — продажа доли квартиры под видом комнаты в коммуналке (23 процента случаев). Риелтор показывает клиенту конкретное помещение в квартире и предлагает его купить. Однако после сделки выясняется, что, например, из трех комнат в квартире вместо комнаты в 20 квадратных метров, в отношении которой заключалась договоренность, покупатель приобрел комнату в семь «квадратов», поскольку ранее продавец по соглашению с другими дольщиками пользовался именно ей.

Третье место занимает продажа апартаментов под видом жилой квартиры — 19 процентов случаев. Чаще всего этим пользуются агенты, работающие с застройщиком неликвидных объектов для коммерческого использования. На четвертой строчке рейтинга оказалась продажа квартиры под видом договора долевого участия (ДДУ) в доме, который никогда не будет введен в эксплуатацию (не прошел государственную комиссию) — 15 процентов случаев.

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