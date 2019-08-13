В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен. Теперь желающим переоформить недвижимость придется самостоятельно подавать заявку в госорганы. Об этом говорится в сообщении Кадастровой палаты, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Поправки в законодательство обусловлены участившимися случаями мошенничества — злоумышленники находят граждан, которые не оформляли на себя электронные подписи. Преступники проводили фиктивные регистрации подписей, после чего подавали заявки на перерегистрацию прав собственности дистанционно.

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При такой схеме система не могла распознать, что сделку проводили мошенники, а не собственник. Теперь подобные сделки придется верифицировать лично, подав соответствующую заявку в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Без подобной записи в ЕГРН провести сделку дистанционно будет невозможно. Отметка в реестре должна появиться не позднее пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

Однако в законе есть исключения. Наличие подобной записи в ЕГРН не является обязательным, если электронную подпись для сделок с недвижимостью выдал удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты, а еще если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, взаимодействующих дистанционно с Росреестром. Также закон не распространяется на цифровую ипотеку.

Ранее в августе сообщалось об активизации квартирных аферистов в Москве. По данным риелторов, за последние пять лет количество мошеннических сделок на московском рынке вторичного жилья увеличилось на 7,5 процента. Одна из стремительно набирающих популярность схем обмана — именно хищение квартир посредством незаконного получения электронных подписей собственников недвижимости.

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