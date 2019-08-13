В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен. Теперь желающим переоформить недвижимость придется самостоятельно подавать заявку в госорганы. Об этом говорится в сообщении Кадастровой палаты, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Поправки в законодательство обусловлены участившимися случаями мошенничества — злоумышленники находят граждан, которые не оформляли на себя электронные подписи. Преступники проводили фиктивные регистрации подписей, после чего подавали заявки на перерегистрацию прав собственности дистанционно.
При такой схеме система не могла распознать, что сделку проводили мошенники, а не собственник. Теперь подобные сделки придется верифицировать лично, подав соответствующую заявку в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Без подобной записи в ЕГРН провести сделку дистанционно будет невозможно. Отметка в реестре должна появиться не позднее пяти рабочих дней с момента подачи заявления.
Однако в законе есть исключения. Наличие подобной записи в ЕГРН не является обязательным, если электронную подпись для сделок с недвижимостью выдал удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты, а еще если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, взаимодействующих дистанционно с Росреестром. Также закон не распространяется на цифровую ипотеку.
Ранее в августе сообщалось об активизации квартирных аферистов в Москве. По данным риелторов, за последние пять лет количество мошеннических сделок на московском рынке вторичного жилья увеличилось на 7,5 процента. Одна из стремительно набирающих популярность схем обмана — именно хищение квартир посредством незаконного получения электронных подписей собственников недвижимости.