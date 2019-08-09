Минфин задумал повысить налоги вопреки обещанию их не повышать

Налоговая нагрузка на бизнес в России может вырасти, несмотря на обещание Минфина не менять налоговую политику в ближайшие три года. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Указывается, что в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы», с которым ознакомилось издание, содержатся несколько мер, которые могут привести к росту налоговой ­нагрузки.

В частности, в документе идет речь об унификации налоговых региональных льгот. В этом году Минфин рассчитывает разработать и утвердить методику их ежегодной оценки. Если льгота будет признана неэффективной, сумма федеральной помощи региону может сократиться на уровень его налоговых расходов.

Также ведомство предлагает рассчитывать налог для всей недвижимости исключительно по кадастру, отказывая в праве рассчитывать налогооблагаемую базу от балансовой стоимости. Обычно она значительно ниже кадастровой, что позволяло собственникам платить меньше.

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Еще один пункт — включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Минфин по-прежнему планирует отдать шесть из них (плату за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационный, туристический и экологический сборы, сбор за пользование автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, налог на доходы операторов сети связи общего пользования) под контроль налоговиков.

Это может привести к ужесточению администрирования налогов и увеличению их собираемости. В среднем уровень нагрузки неналоговых платежей на экономику не превышает одного процента ВВП, а в 2018 году он и вовсе составил 0,74 процента. Но с их учетом общая нагрузка превысила 33,5 процента и может вырасти уже в ближайшее время.

За 2012–2017 годы налоговая нагрузка не опускалась ниже 28,5 процента ВВП, однако в 2018 году подскочила до 32,7 процента. Минфин объяснил такой рост увеличением курса валют и коэффициента в формуле расчета ставки НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых).

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