В России собрались ввести новый налог для «грязных» предприятий

В России может появиться новый экологический налог. Об этом рассказал глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в интервью «Российской газете».

Налог заменит взносы, которые предприятия платят за сброс неочищенных стоков в воду. В правительстве считают, что такая мера подтолкнет компании сделать производство более экологичным.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — сказал Кириллов.

В начале апреля Минфин предложил внести в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей — утилизационный, гостиничный и экологический сборы, налог с операторов связи и сбор с пользователей автодорог. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу и заверил, что налоговая нагрузка не увеличится, поскольку эти платежи и так обязательны. Поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу в 2021 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!