Правительство решило пойти навстречу самозанятым россиянам

Система надзора и контроля не должна использоваться против самозанятых россиян. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает РБК.

По его словам, большая часть жителей страны, которые работают самостоятельно, а таких 8—10 миллионов, «работают без всяких надзоров» и необязательно зарегистрированы как самозанятые.

«Каким-то жизненно важным элементам такой надзор, может, и необходим. Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить», — отметил Силуанов.

По мнению главы Минфина, надзор вводить не стоит, потому что в таком случае «не будет стимулов для перехода из незарегистрированной деятельности в открытое легитимное правовое поле». Он добавил, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.

В марте Росстат сообщал, что неформальный сектор в России вырос до 20,1 процента от общего количества занятых в стране старше 15 лет (или 14,6 миллиона человек).

По итогам 2017 года этот показатель равнялся 19,8 процента (14,3 миллиона человек). К нему относят работников предприятий, не зарегистрированных в качестве юридического лица, в том числе индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, а также самозанятых.

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