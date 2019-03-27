Россияне стали больше работать неформально

В России выросла доля неформальных работников, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Согласно им, неформальный сектор составляет 20,1 процента от общего количества занятых в стране старше 15 лет (или 14,6 миллиона человек). По итогам 2017 года этот показатель равнялся 19,8 процента (14,3 миллиона человек).

При этом, по данным Росстата, доля неформальных работников среди мужчин выше, чем среди женщин — 21,7 против 18,4 процента.

К неформальному сектору экономики Росстат относит работников предприятий, не зарегистрированных в качестве юридического лица, в том числе индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, а также самозанятых (закон о них вступил в силу в 2019 году в четырех субъектах РФ).

Неформальная занятость отличается от незаконной, к которой принято причислять всех, кто работает или занимается бизнесом без официального оформления.

Самый высокий процент неформально занятых зафиксирован в Чечне (64), Дагестане (52), Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 48).

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