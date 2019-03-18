Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы по стране с ноября 2018 года по январь 2019 года составил 4,8 процента, что на 0,3 процента ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом стало известно из результатов исследования РИА Рейтинг, передает РИА Новости.

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Ингушетия стала единственным регионом, где уровень безработицы превысил 20 процентов. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Забайкалье и на Алтае этот показатель превышает 10 процентов.

Лидером рейтинга стала Москва — уровень безработицы в столице составил 1,2 процента. Низкие показатели также продемонстрировали Санкт-Петербург (1,4 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2 процента), Хабаровский край (2,5 процента), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5 процента).

По мнению экспертов, основной фактор, определяющий уровень безработицы — экономическое развитие региона. Авторы исследования не ожидают предпосылок для существенного изменения ситуации на рынке труда в первом полугодии 2019 года.

В марте стало известно, что треть россиян боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта.

В 2018 году худшие показатели по безработице показали регионы Северного Кавказа, Алтай и Тува. Пять регионов-лидеров сохранили свои позиции с 2016 года. На первом месте оказалась Москва (91,0), на втором — Санкт-Петербург (89,3), за ними расположились Московская область (более 80), Ханты-Мансийский автономный округ (74,8) и Татарстан(69,6). Эти регионы показали высокие уровни зарплаты и емкости труда, а также короткое время поиска работы.

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