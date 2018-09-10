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Названы самые «богатые» профессии и регионы

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Самые обеспеченные россияне работают на воздушном или космическом транспорте, а живут на севере страны или в Москве. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает «Российская газета».

Согласно статистике, самую высокую зарплату получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа —100 тысяч 617 рублей. В тройке лидеров оказался Чукотский автономный округ со средней зарплатой 98 тысяч 291 рубль и Москва, где усредненная зарплата составляет 82 тысячи 729 рублей.

Антирейтинг возглавил Алтайский край — его жители получают 24 тысячи 402 рубля. За ним следует Карачаево-Черкессия со среднем уровнем зарплаты 24 тысячи 481 рубль и Ивановская область, где россиянин в среднем получает 24 тысячи 874 рубля.

Также названы самые прибыльные сферы для сотрудников. Больше всего зарабатывают работники воздушного и космического транспорта — 161,7 тысячи рублей, занятые в добычи нефти и газа — 123,1 тысячи рублей и производители табачных изделий — 111,2 тысячи рублей.

Меньше всего россияне получают в сфере шитья одежды — 20,8 тысячи рублей, производстве мебели — 23,4 тысячи рублей и выделки из кожи — 24,6 тысячи рублей.

Ранее 10 сентября были названы регионы с худшим показателем по безработице в России. Список возглавили регионы Северного Кавказа, Алтай и Тыва. По итогам расчетов, ситуация с безработицей в России характеризуется высокой степенью неоднородности.

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