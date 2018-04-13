Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами

В январе нынешнего года наибольший рост зарплат среди российских регионов зафиксирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

«Региональные данные по заработным платам позволяют сделать несколько дополнительных выводов по росту заработных плат в начале года. Наибольшее увеличение заработной платы наблюдалось в Санкт-Петербурге (на 21 процент по сравнению с январем 2017 года), падение трудовых доходов произошло только в Севастополе (на шесть процентов). В большинстве регионов номинальный рост составил 8-13 процентов», — отмечается в исследовании.

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В целом по стране зарплаты в январе выросли на 11,3 процента в годовом выражении. В основном они увеличились у работников образования, здравоохранения, в культуре и спорте. Также наблюдался значительный рост оплаты труда в производстве нефтепродуктов.

В марте 2018 года перед президентскими выборами в России стало известно о значительном увеличении зарплат работникам бюджетной сферы. Как писало РБК, повышение зарплат произошло зимой после того, как Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы. Издание связывало это с выполнением майских указов. В результате средняя зарплата медиков увеличилась на 30 процентов, педагогов — на 56 процентов, научных сотрудников — на 37 процентов. Преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше. На повышение зарплат правительство выделило 14,5 миллиарда рублей.

По данным HeadHunter, самыми высокооплачиваемыми в России специалистами стали программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.

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