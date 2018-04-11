Названа самая большая проблема России

Главной проблемой России остается бедность, считает глава российского правительства Дмитрий Медведев. Об этом он сказал, выступая с отчетом в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее [бедность] победить», — посетовал премьер. При этом он отметил, что в кабмине «сделали серьезные шаги» для устранения бедности и намерены и дальше бороться с ней.

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Медведев напомнил, что в 2018 году повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. По его словам, это сократит разницу между зарплатами в различных регионах и позитивно отразится на спросе.

Вместе с тем глава правительства беспокоится, найдут ли регионы деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. По словам Медведева, власти окажут регионам материальную поддержку — из Резервного фонда правительства выделено 36 миллиардов рублей.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая. По действующим нормам показатель находится на уровне 85 процентов от величины прожиточного минимума, что соответствует 9,5 тысячи рублей в месяц. С 1 мая МРОТ составит 11 тысяч рублей. По подсчетам Минтруда, для повышения минимальной зарплаты потребуется около 40 миллиардов рублей.

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