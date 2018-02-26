Минтруд взялся за пособие по безработице

Минтруд России намерен запустить общественное обсуждение законопроекта о повышении размера пособия по безработице и упрощению его получения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«Законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством России. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — сообщили в министерстве.

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Согласно заявлению Минтруда, законопроект также будет предусматривать изменение сроков выплаты пособий и упрощение признания граждан безработными.

25 ферваля председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» отметила, что даже максимальный размер пособия составляет около 52 процентов от установленного с 1 января 2018 года МРОТа и менее 47 процентов от уровня прожиточного минимума. По ее мнению, «люди просто не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить». Голикова подчеркнула, что говорить об отмене пособия в отсутствие хорошей альтернативы преждевременно.

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