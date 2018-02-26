Экономика
 
Последние новости
Россия накормила хлебом полмира
Первый канал объяснился за кадр из компьютерной игры в сюжете про Сирию
Apple призналась в использовании Google
В России запустят новую программу расселения из устаревшего жилья
Дезертир сдался следователям после 25 лет бегства
Названо вооружение насторожившего США российского сверхзвукового дрона
Ахеджакова ответила на травлю из-за фейка об отвращении к российским хоккеистам

Минтруд взялся за пособие по безработице

Перейти в «Мою Ленту»

Минтруд России намерен запустить общественное обсуждение законопроекта о повышении размера пособия по безработице и упрощению его получения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«Законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством России. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — сообщили в министерстве.

Согласно заявлению Минтруда, законопроект также будет предусматривать изменение сроков выплаты пособий и упрощение признания граждан безработными.

25 ферваля председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» отметила, что даже максимальный размер пособия составляет около 52 процентов от установленного с 1 января 2018 года МРОТа и менее 47 процентов от уровня прожиточного минимума. По ее мнению, «люди просто не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить». Голикова подчеркнула, что говорить об отмене пособия в отсутствие хорошей альтернативы преждевременно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жизнь без работы
Названы самые депрессивные экономики мира
Мировая безработица выросла до исторического рекорда
Другие материалы рубрики
Экономика00:0125 февраля

Большая стирка

Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся
16:07Сегодня

Кадыров показал Медведеву свои помидоры

15:30Сегодня

Секс-скандал обанкротил компанию Вайнштейна

14:48Сегодня

Российский суд отказался признать криптовалюту деньгами и взыскать ее с должника

Экономика00:0923 февраля

Ко-ко-коллапс

KFC решила сэкономить и оказалась на грани краха
09:56Сегодня

Европейцам рассказали о потенциале Крыма и позвали на ялтинский форум

15:55Сегодня

Россияне оправились от 1990-х годов

13:09Сегодня

Названы города с самыми высокими зарплатами у иностранцев

Экономика20:2420 февраля
«Роснефть-класс»

По заветам Друммонда

Как работает социально ответственный бизнес в России
18:4021 февраля

Дальневосточный морской салон соберет 1500 участников из десятка стран

12:42Сегодня

России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии

13:52Сегодня

Сбербанк заменил людей роботами

Россия
«Действовали дерзкие черные парни»
Нигерийские девушки едут в Россию учиться, а попадают в секс-рабство
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
Отчаянный колясочник придумал способ подниматься домой по стене
Совративший ученицу педагог женился на ней и остался на свободе
Россиянин нашел «умершую» мать живой спустя 20 лет
Россиянка отстояла свою честь со скалкой и села на девять лет
Все материалы
Мир
Идлибские террористы готовятся к грядущим поражениям, тренируя мышцы лицаИдлибский гадюшник
Какой сброд Россия истребляет в Сирии: убийцы пилота Су-25 и шакалы с Кавказа
Настя Рыбка и девять секс-инструкторов захотели на свободу
Трамп захотел дать личному пилоту госдолжность
В Ираке повесят 16 турецких жен боевиков ИГ
Появилось видео задержания Насти Рыбки в Таиланде
Индейцы не нужны
Их выгнали из дома и бросили умирать. Теперь они хотят смыть позор
Определена дальнейшая судьба задержанных в Таиланде секс-инструкторов
Все материалы
Бывший СССР
Рижский отмыв
Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии
В Казахстане станет меньше русского языка
Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе
Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится
На охваченной корью Украине запретили российские вакцины
В ЧВК Вагнера обнаружили десятки украинцев
Тимошенко захотела мира и указала причины войны
На Украине поспорили о количестве суицидов в армии
Все материалы
Экономика
Большая стирка
Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся
Кадыров показал Медведеву свои помидоры
Ко-ко-коллапс
KFC решила сэкономить и оказалась на грани краха
Российский суд отказался признать криптовалюту деньгами и взыскать ее с должника
Россияне оправились от 1990-х годов
Названы города с самыми высокими зарплатами у иностранцев
России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии
Все материалы
Силовые структуры
Анатомия обнала
Подпольные банкиры из Сибири отмыли миллиарды. Такого в России еще не бывало
Огонь, вода и бандитские трупы
На работе он стреляет в боевиков, а по выходным людей спасает
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Фигуранты дела о поставках кокаина из Аргентины нашлись в московском СИЗО
Мстительный россиянин убил таксиста, угнал машину и замерз в лесу
Сидельцы устроили разборки за пост «смотрящего» в СИЗО Ногинска
Разработчика криптовалюты PRIZM ограбили в Москве
Все материалы
Наука и техника
На скале написано
У неандертальцев нашли острый ум и тягу к искусству
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
В МГУ разобрались со спутанными пучками
США по-новому запустят ракеты
Создана новая форма материи
Губернаторы и чиновники облюбовали телефоны за 140 тысяч рублей
В Египте нашли затерянные сокровища и мумию великого жреца
Все материалы
Спорт
Холодные игры
Олимпиада-2018 — что это было?
Закольцевали: российские олимпийцы остались без флага
Россия выполнила все условия МОК, но этого пока недостаточно
Пита ТауфатофуаЗа шоколадными медалями
На Олимпиаду приехали не только чемпионы. На их месте мог быть кто угодно
Майк Тайсон назвал главные качества россиян
New York Post снова поддела российских хоккеистов
Помашите ручкой
Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
В МОК встали на сторону пойманного на допинге россиянина
Все материалы
Культура
Геноцид и другие достижения
Лучшие фильмы Берлинского фестиваля-2018
Истории необыкновенного безумия
Содерберг в психушке и румынская секс-драма
Ад пуст, все здесь
В Большом театре показали взлет и падение феминизма
Раскрыты подробности смерти индийской актрисы Шридеви
В Госдуме предложили лишить работы критикующих Россию актеров
Режиссер Кевин Смит на грани смерти попал в больницу
Дженнифер Лоуренс поведала о проблеме русского акцента и оголения в новом фильме
Все материалы
Интернет и СМИ
Знаток «Что? Где? Когда?» Андрей КозловБольно умные
В России делают лучшие интеллектуальные шоу. Даже когда воруют идеи у Запада
Хакеры научились воровать деньги через документы Word
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Якубович вспомнил девяностые и нашел в «Поле чудес» шизофрению
Письмо Обаме сломало Google
Пользователи сети нашли самую «тошнотворную» гифку
Сравнение триумфа российских хоккеистов со взятием Рейхстага раскололо интернет
Все материалы
Ценности
Время топать
Почему женщины снова натянули ботфорты
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Багдадский вор
Женщины, дворцы и тайны Саддама Хусейна
Gucci взбесил индусов
Эмили Ратаковски явилась на собственную свадьбу в дешевом костюме цвета горчицы
Модный бренд вернул грид-герлз
Dolce & Gabbana променял моделей на дронов
Все материалы
Путешествия
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Вам — туда!
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали
Все материалы
Из жизни
«Не везде найдешь гречку и селедку»
История пары из Саратова, переехавшей в Германию
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Хорошо быть кисою
Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
Китайский мальчик остановил лифт струей мочи
Канадец обманом увел из приюта домашнюю свинку, съел ее и пожалел
Австралиец с бензопилой напал на крушивших его машину вандалов
Женщины из Мексики вышли замуж за деревья
Все материалы
Бычья ярость: самые экстремальные Lamborghini
Суперкары, с которыми справится только опытный тореадор
Самые выгодные машины для перепродажи
Топ-16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Volvo откажется от разработки бензиновых моторов и дизелей
Китайскому владельцу Volvo достался крупнейший пакет акций Daimler
Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
Все материалы
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Все материалы