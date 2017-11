Увольтесь сами

Треть профессий просто исчезнет в ближайшие десять лет — из-за того, что работу по этим специальностям смогут выполнять роботы. Так считает бывший министр финансов России Алексей Кудрин. По его мнению, прогресс поможет, например, налоговым органам, которые смогут проводить аудит предприятий без непосредственного выезда в компанию. «Лента.ру» разобралась, кому в ближайшие годы стоит опасаться за свое рабочее место и, вероятно, готовиться к смене профессии.

Новейшие технологии становятся частью быта современного человека с раннего детства. Ребенок может играть с собакой-роботом Aibo и ловко пользоваться смартфоном, даже не умея читать. А взрослые с помощью смартфона одним движением могут открыть дверь квартиры или расплатиться в магазине.

В ближайшие 10-15 лет благодаря развитию робототехники и технологий искусственного интеллекта (ИИ) мир изменится еще сильнее, и роботы буквально заменят людей многих профессий. Уже сейчас, согласно данным американского Национального бюро экономических исследований (The National Bureau Of Economic Research), промышленные роботы вытесняют сотрудников с предприятий, автоматизация производства негативно отражается на зарплатах людей.

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Globallookpress.com

Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, к началу 2030-х из-за автоматизации процессов работы могут лишиться около 40 процентов американцев, 35 процентов немцев, 30 процентов британцев и чуть больше 20 процентов японцев. На смену старым профессиям придут новые — правда, спрогнозировать, какие именно, не могут даже эксперты. Например, в Dell признают, что новые технологии будут создавать новые рабочие места, однако 85 процентов будущих специальностей еще даже не придуманы.

С точки зрения работодателя, «наем» роботов выгоден несмотря на высокую цену: они быстро выходят на самоокупаемость, могут работать в круглосуточном режиме и не нуждаются в медицинской страховке. Уже сейчас робототехника задействована в сферах, в которых ранее никто не мог составить конкуренцию человеку.

Свободная касса

Согласно исследованию Оксфордского университета, в будущем почти со стопроцентной вероятностью люди, занятые низкоквалифицированным трудом и видами деятельности, требующими механического повторения одних и тех же действий, будут вытеснены машинами. Исследователи прогнозируют, что это коснется операторов почтовой службы и почтальонов, продавцов-консультантов, страховых агентов, офисных клерков, риелторов, строителей и многих других. В первую очередь роботы заменят людей в сфере быстрого питания.

Роботов уже используют для работы в ресторанах в США, Сингапуре, Китае и Пакистане. Так, в США компания Momentum Machines разработала робота для приготовления гамбургеров. Он полностью автономен: нарезает овощи, готовит мясо, поджаривает булки и собирает гамбургер.

В американском ресторане Zume Pizza посетителям предлагают пиццу, созданную Мартой, Джорджио, Бруно, Винченцо и Пепе. Все «повара» ресторана — роботы.

В ресторане Pizza Hut умный робот-гуманоид Pepper, разработанный французской компанией Aldebaran Robotics и японским оператором SoftBank, принимает заказы, рассказывает гостям ресторана о текущих акциях и помогает оплатить заказ. Кроме того, Pepper дает информацию о калорийности блюд.

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

В нескольких ресторанах Азии роботы уже заменили официантов. В Сингапуре в ресторане Rong Heng на кухне работают люди, но еду разносят роботы Люси и Мэри. В Пакистане в одном из ресторанов робот также выполняет функции официанта — правда, лишь доставляет заказ посетителю, а поставить тарелку или чашку перед гостем пока не может. В Китае существуют по меньшей мере семь ресторанов, сотрудниками которых являются роботы.

Кроме того, роботы-бармены наливают напитки на бортах кораблей Royal Caribbean, а в одном из отелей Японии в Нагасаки робот выступает в качестве портье.

На автопилоте

Научный прогресс оставит без работы и профессиональных водителей. Исследователи прогнозируют, что в недалеком будущем услуги такси будут предоставлять машины со встроенным автопилотом, исчезнет и профессия дальнобойщика, поскольку человека заменит автомобиль, который будет самостоятельно доставлять товар в пункт назначения.

Технология беспилотного авто стремительно развивается. В настоящее время разработками в этой сфере занимаются такие компании, как BMW, Daimler, Ford, Apple, Uber, Google и Tesla. В частности, Uber в 2016 году запустила в Питтсбурге беспилотное такси Ford Fusion, Tesla готовится представить свой беспилотный грузовик, Google собирается продавать беспилотные авто уже с 2018 года. Появление беспилотных автомобилей на улицах городов — всего лишь вопрос времени.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, уже к 2025-2030 годам доля продаж машин с автопилотом на рынке достигнет 20 процентов.

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В результате внедрения машин с автопилотом только в Соединенных Штатах ежемесячно будут терять работу около 25 тысяч водителей. В год количество лишившихся работы шоферов достигнет 300 тысяч человек. Согласно исследованию, сильнее всего безработица ударит по водителям грузовиков, поскольку из 4 миллионов профессиональных водителей в США (по состоянию на 2014 год) 3,1 миллиона — водители большегрузов. Сейчас в США, согласно данным Центра глобальных политических исследований, профессионально занимаются перевозками 2,86 процента населения страны.

Срочно в номер!

Роботы начинают проникать и в сферу интеллектуального труда. В новостной журналистике живому человеку, пожалуй, трудно превзойти робота в некоторых сферах. И это признали многие СМИ — в том числе такие как Associated Press, The Los Angeles Times, The Washington Post и Le Monde, где уже пользуются технологией искусственного интеллекта, способного к генерации естественного языка — то есть к созданию текстов.

Программа успешно анализирует информацию и генерирует текст на темы, в которых есть хорошо структурированные данные — например, на тему спорта. Так, роботы использовались при освещении Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, такие алгоритмы регулярно создают тексты о финансовой отчетности компаний. Исследовательская фирма Gartner полагает, что в 2018 году пятая часть всего бизнес-контента будет создаваться машинами.

Также программы генерации естественного языка могут создавать тексты о погоде, дорожной обстановке и даже о политике. Как показал опыт газеты Le Monde во время выборов президента Франции, робот может успешно обрабатывать информацию с избирательных участков.

Исследование показало, что по целому ряду признаков текст, созданный роботом, качественно отличается от материала, написанного журналистом. В частности, ИИ превосходит человека в достоверности данных, точности их изложения, информативности материала, объективности подачи и содержательности текста.

Машинам удалось обойти человека не только в написании новостей. В Китае робот-репортер Сяо Нань создал статью, которая затем была опубликована в Southern Metropolis Daily. Материал объемом около 300 иероглифов, рассказывающий о дорожных пробках, робот написал всего за одну секунду.

Появление таких роботов, с одной стороны, хорошая новость для журналистов, ведь теперь можно избавиться от нудной статистики и сосредоточиться на действительно интересных и сложных материалах. С другой стороны, автоматизированная журналистика гораздо дешевле человеческого труда, сокращает время и расходы для новостных изданий и при этом создает больше контента.

Полностью оправдан

Эксперты прогнозируют высокую вероятность автоматизации процессов и в юридической сфере. В частности, труда ассистентов юриста, для которых вероятность потери работы в будущем составляет 94 процента. А вот для квалифицированных юристов вероятность быть замененным роботом составляет всего 3,5 процента.

Технологии ИИ уже начали внедряться в сферу юриспруденции и замещать рядовых сотрудников. Так, робот-адвокат Ross, созданный компанией IBM на основе искусственного интеллекта, был нанят международным адвокатским бюро Baker & Hostetler. Ross определили в отдел, который ведет дела, связанные с процедурой банкротства. Такой робот способен понимать вопросы и отвечать на них гипотезами, которые аргументируются цитатами c отсылками к профессиональной литературе. Таким образом робот помогает юристам и по мере увеличения количества обращений наращивает эффективность. Робот постоянно обновляет базу судебных разбирательств и оповещает юристов о прецедентах, которые могут повлиять на рассмотрение текущих дел.

В США, Канаде и Великобритании уже запустили робота DoNotPay, который оказывает бесплатную юридическую помощь. Робот выглядит как чат, где человеку задаются вопросы о его жизненных трудностях, затем уточняются конкретные обстоятельства, после чего робот находит решение проблемы.

Первоначально робот выступал как сервис, с помощью которого люди могли бесплатно получить помощь по вопросу дорожных штрафов. Затем у сервиса появилась возможность помогать людям в решении юридических вопросов, связанных с задержками рейсов и поездов, а также страхованием. Теперь же клиентами DoNotPay в Великобритании, США и Канаде становятся мигранты, которые подают прошение об убежище. Робот помогает пользователю заполнить соответствующую форму.

Как поясняют создатели сервиса, робот-юрист ориентирован прежде всего на бедных людей, которым не по карману услуги юридической фирмы. Основатель DoNotPay Джошуа Браудер пояснил, что цель создания сервиса — в предоставлении юридической помощи даже самым малообеспеченным слоям населения.

Реальная угроза остаться без работы также встала перед судьями — она оценивается в 40 процентов. Как поясняют специалисты, угроза потерять работу у судей выше, чем у рядовых юристов, поскольку компьютерные алгоритмы отлично адаптируются к принятию решений, основанных на бинарной логике, где есть истина и ложь.

Так, в Лондоне исследователи из Университетского колледжа создали компьютер, который, рассматривая дело, может качественно анализировать факты и оценивать этическую сторону вопроса. Как показали результаты исследования, компьютер рассмотрел почти 600 дел Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Все они касались пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с человеком, а также вопросов неприкосновенности частной жизни. В результате компьютер в 79 процентах случаев выдавал решения, которые были релевантны вердиктам, вынесенным настоящими судьями ЕСПЧ.

Матч окончен

Не минует угроза безработицы и спортивных судей. Согласно оксфордскому исследованию, у спортивных судей 98 процентов вероятности быть замещенными роботами или ИИ.

Несмотря на то что спорт — это именно та сфера, в которой, казалось бы, невозможно обойтись без человека, уже сейчас исход матча во многом решает не судья, а современные технологии, которые точно определяют, был ли аут, коснулся ли футболист мяча рукой и удалось ли теннисисту при подаче попасть по линии. Техника оказалась точнее судей. Согласно исследованию NBA, проведенному в 2015 году, баскетбольные арбитры более чем в 14 процентах случаев в финальные минуты игры неправильно оценивали ситуации на поле или же вовсе пропускали ошибки.

Сторонники автоматизации системы оценки в спорте говорят о том, что роботы не только сделают выставление оценок в спорте более объективным, но и помогут снизить уровень коррупции в этой сфере. В частности, такой проект уже реализуют в Японии в рамках подготовки к Олимпиаде-2020. Для оценки выполнения гимнастических упражнений специалисты разрабатывают специального робота. Они полагают, что появление такой машины позволит сделать оценки более объективными и пресечь споры.

Робот оснащен системой 3D-лазерных датчиков, с помощью которой сможет без погрешностей оценивать действия гимнастов. Система, как ожидается, будет читать гимнастические движения, спортсменам даже не придется надевать специальные костюмы с маркерами.

Хвала небесам

Город Виттенберг в Германии теперь известен не только тем, что 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям замковой церкви свои 95 тезисов, что положило начало Реформации. В евангелической церкви в Гессе и Нассау в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 500-летия Реформации, представили робота BlessU-2.

Кадр: Volker Rahn / YouTube

Робот по сути является большим компьютером с сенсорным экраном, головой и двумя руками. BlessU-2 может благословлять прихожан на нескольких языках, мужским или женским голосом на выбор. При выборе опции благословления BlessU-2 возводит руки к небу, его ладони начинают излучать свет, и робот читает строки из Библии: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!», затем предлагает распечатать благословение. Кроме того, у BlessU-2 должна появиться опция ведения дискуссии о будущем церкви и потенциале ИИ.

В Японии доступен для свободной продажи робот-гуманоид Pepper. Он способен считывать эмоции людей благодаря встроенным HD-камерам и сенсорам. Изначально робот создавался для развлечений. Он не умеет поднимать предметы и не может помочь в работе по дому, однако может утешить и развеселить хозяина, когда он грустный. Японская компания Nissei Eco пошла дальше и на выставке Expo Ending Industry Expo, посвященной сфере ритуальных услуг, представила Pepper с новым программным обеспечением, которое позволяет ему выступать в роли священнослужителя во ходе буддистских погребальных обрядов.

Как пояснил советник Nissei Eco, похороны в Японии в среднем обходятся более чем в 25 тысяч долларов. Вызов настоящего священника для проведения обряда обойдется в 2200 долларов, в то время как Pepper сделает это всего за 450 долларов. Во время церемонии робот читает сутры и бьет в гонг.

В прошлом году робот-монах появился в храме Лунцюань в Китае — таким образом руководство храма решило привлечь последователей. «Бритый» наголо Xian'er (Сяньер) ростом 60 сантиметров с встроенным тачскрином одет в традиционный желтый наряд, он может читать мантры и отвечать на вопросы. К примеру, если спросить его о смысле жизни, он ответит, что «смысл жизни заключается в том, чтобы помочь как можно большему числу людей оставить позади горечь и обрести счастье». На вопрос «Кто твои родители?» он ответит: «Это смешно. Разве у робота могут быть родители?».

Несмотря на то что технологии проникают и в церковь, угроза роботизации в сфере религии оценивается менее чем в один процент.

Документики покажите

Робокоп перестал быть фантазией режиссера Пола Верховена. Настоящий робот-полицейский заступил на службу в Дубае. Рост гуманоида REEM, разработанного испанской компанией Pal Robotics, составляет 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Он снабжен сенсорным экраном на груди и говорит на девяти языках, в том числе на русском.

Кадр: Agencia Andes / YouTube

Робокоп выполняет патрулирование торговых центров и туристических достопримечательностей города. REEM может предоставлять людям информацию, принимать штрафы и заявления о преступлениях. Собранную роботом информацию потом обрабатывают настоящие полицейские. Местные власти намерены к 2030 году довести долю роботов-полицейских до 25 процентов. Следующий робокоп поступит на службу уже в 2018 году.

Аналогичный робот-шериф с февраля 2017 года работает в китайской полиции. E-Patrol Robot Sheriff ростом 1,6 метра передвигается самостоятельно с помощью камер и способен фиксировать ЧП — например, пожар, незамедлительно предупреждать о нем находящихся поблизости людей и сообщать о происшествии в правоохранительные органы. Кроме того, робот может распознавать лица людей, выявлять преступников и следить за ними до приезда полиции.

Дорогая, я перезвоню

Развитие робототехники может оставить за бортом даже традиционные отношения между полами. Компания Abyss Creations, используя робототехнологию и ИИ, создала Harmony — гиперреалистичную силиконовую секс-куклу RealDoll. По заявлению разработчиков, благодаря искусственному интеллекту Harmony доступна мимика и ограниченные навыки общения.

Силиконовая кукла выглядит как Барби для взрослых. Она ростом с человека, с тонкой талией, размер груди и других частей тела, цвет волос, глаз и кожи варьируется в зависимости от вкуса владельца. Разработчики даже предлагают услугу «эльфийские ушки».

Фото: Diana Mrazikova / Globallookpress.com

Harmony управляется с помощью смартфона, на который скачивается специальное приложение. Эта программа позволяет владельцу куклы по желанию установить Harmony определенное настроение. Например, она может выглядеть влюбленной или ревнивой.

Кроме того, Harmony имеет режим подогрева и оснащена съемными деталями, которые можно мыть даже в посудомойке. Кукла доступна под заказ. Harmony с функцией распознавания лиц обойдется в 10 тысяч долларов, без этой функции — в 5 тысяч долларов. Кукла также доступна в мужском варианте. Несмотря на все свои достоинства, Harmony пока не способна передвигаться и выполнять работу по дому, хотя разработчики утверждают, что в будущем будет возможно и это.

Человекоподобность Harmony не находит понимания у тех, кто призывает рассмотреть этическую сторону изобретения. Как поясняет профессор Кэтлин Ричардсон из Лондонского музея науки, которая занимается проблемами этики в робототехнике и является основателем кампании, направленной против секс-роботов, использование Harmony приводит к укоренению мысли, что другим человеком можно «владеть», а женщина является сексуальным объектом. Однако разработчики Harmony отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что секс-кукла — не человек, а всего лишь предмет.