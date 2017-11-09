Юра, мы все закопали

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Изображение: Fine Art Images / Diomedia

В ноябре в России вскрыли десятки капсул времени, которые хранились с 1967 года. Их создатели думали, что в 2017 году советский народ будет праздновать столетие революции, на других планетах появятся города, а мороженое будут давать бесплатно. «Лента.ру» выяснила, что писали потомкам авторы посланий в будущее.

В 1967 году Советский Союз готовился отметить 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Газета «Новороссийский рабочий» обратилась к читателям и предложила написать послание в будущее. Их обещали поместить в капсулу времени, которую откроют ровно через полвека — в далеком 2017-м году.

Письма приносили в редакцию мешками. Организаторам пришлось отобрать лишь часть из них. В капсуле оказались 63 послания, написанные школьниками, студентами и известными деятелями того времени. К ним добавили звуковое обращение знаменитого радиодиктора Юрия Левитана, фильм о Новороссийске и плакаты с газетами. После этого капсулу закрыли, залили бетоном и опустили на дно Черного моря.

То же самое происходило по всей стране. Послания потомкам сочиняли рабочие и колхозники, пионеры и комсомольцы. Многие из них еще живы и помнят те дни.

50 лет назад Любовь Королева оканчивала педагогический институт в Шуе. Она пришла на закладку капсулы с отцом. Площадь перед только что открывшимся вечным огнем была забита горожанами — люди сидели даже на крышах. «Когда народ стал со всех улиц собираться, толпа вынесла нас к одной из стел мемориала. Помню, сердце готово было выскочить», — рассказывает она.

В одной из стел мемориала героям Великой Отечественной войны оставили нишу для капсулы времени, прикрытую белой тканью. «Мы все, здесь присутствующие, сегодня обращаемся к потомкам, чтобы они берегли нашу страну», — зачитал первый секретарь Шуйского горкома комсомола строки, которые сочинил главред местной газеты. Затем послание потомкам поместили в стелу и замуровали.

В Красноярске капсула с письмом в будущее лежала в стене одного из цехов вагоноремонтного завода. Седьмого ноября в городе стояла холодная погода, но на мероприятии было людно. «Нам зачитали послание, сложили бумаги в капсулу, убрали в нишу и закрыли пластиной, — вспоминает Надежда Пантюшева, в 1967-м году учившаяся на третьем курсе техникума. — Все говорили, что ее вскроют в 2017-м году, и нам казалось, что это так далеко, невозможно далеко, не верилось даже, что когда-то это случится».

50 лет спустя

Сочинение писем в будущее — занятие для оптимистов. Комсомольцы Красноярского вагоноремонтного завода не сомневались, что все будет хорошо. Седьмого ноября этого года их письмо достали и прочли. «Мы поем, танцуем, читаем стихи, мы любим. Нам не чуждо ничто человеческое. Мы живем! — писали они. — Мы стоим на середине пути между вами и героями Великой революции. Мы завидуем вам, нашим потомкам, потому что вы живете в прекрасном для вас будущем, имя которому — Коммунизм, и мы завидуем им, далеким первопроходцам новой жизни, потому что они жили в не менее прекрасном для нас прошлом».

Десятитонное бетонное сооружение, в котором хранилась новороссийская капсула времени, подняли со дна моря в сентябре. Теперь извлеченные из нее послания показывают в Историческом музее Новороссийска. Неизбежность коммунизма почти не вызывала сомнений у их авторов. Вопрос был только в том, застанут ли они его сами. «Вы, наверное, живете при коммунизме, — говорится в одном из писем. — Интересно, придется ли нам пожить при коммунизме? Хоть бы краешком глаза посмотреть на него».

В бетонной стеле у монумента «Росток» нашли не одну, а сразу две капсулы времени: одна из 1967-го, другая — из 1977 года. Звуковое послание, которое было записано на магнитофонной пленке, погибло, но уцелела текстовая версия на прорезиненной бумаге. «Здравствуйте, наши дорогие потомки! Мы протягиваем вам руку духовного единения и родства. В ваших делах мы обрели бессмертие, — обращаются к нам его авторы. — Мы спокойны за свой завтрашний день, верим в будущее, верим в вас».

В деревне Торошковичи Ленинградской области послание потомкам было запечатано в бутылку из-под водки, стоившей тогда 2 рубля 67 копеек. Чтобы добраться до письма, бутылку пришлось разбить. Оказалось, что в нем работники совхоза «Новое время» отчитываются о своих достижениях в 1966 году: 106 телят, 3311 литра молока с коровы, 179 тысяч рублей прибыли. «Пусть наши успехи не кажутся вам жалкими, для нашего времени это хорошие показатели, — поясняют они. — Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведете до победного конца».

Капсула времени в виде мавзолея Ленина, которую 40 лет хранили в одной из омских школ, помимо письма в будущее содержала несколько предметов, призванных передать дух того времени: набор значков, посвященных городам-героям, пластинка с гимном СССР, аудиозапись выступления Ленина и томик «Малой земли» — военных мемуаров генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева.

Предсказание будущего

Авторы некоторых посланий в будущее пытаются представить, как будет выглядеть 2017 год. Ни один прогноз не сбылся: вместо обещанного фантастами космоса и роботов мы получили iPhone и биткоин, о которых никто не мечтал.
Ученики одной из школ в городе Серове (Свердловская область) рассуждали о том, как изменится их город. «Мы видим его через 50 лет с населением в 500 тысяч человек, — писали они. — С 10-20-этажными домами. С тремя институтами, десятью техникумами, с двумя театрами и прекрасным краеведческим музеем. С десятью домами отдыха, разветвленным троллейбусным движением, с цветным телевидением и видеотелефоном. Со стартовой площадкой для сверхзвуковых пассажирских самолетов и ракет». Со сверхзвуковыми самолетами и особенно ракетами ничего не вышло — даже тот аэродром, который был, теперь закрыт. Но по крайней мере с цветным телевидением и видеотелефонами все в порядке.

Авторы красноярского послания потомкам брали выше. «Вам, живущим в XXI веке, наверное, не в новинку полеты землян на другие планеты, — надеялись они. — Вас не удивит сообщение о строительстве города где-нибудь на Венере, мы же только мысленно заглядываем в ваше настоящее. Но мы гордимся тем, что живем в эпоху покорения космоса, что мы — современники первопроходцев. Вот буквально несколько дней назад советская автоматическая станция “Венера-4” впервые совершила мягкую посадку на Венере». В действительности изучение этой планеты застопорилось еще в 1981 году. Советская «Венера-14» оказалась последним космическим аппаратом, который там побывал.

Пионерка Ольга Швыдкова, письмо которой сохранилось в новороссийской капсуле времени, представляла будущее так: «Мы мечтаем о коммунизме, о том времени, когда можно есть бесплатно мороженое и ходить в кино, когда уроки за нас будут делать машины, а учителями станут терпеливые роботы. Ты живешь при коммунизме, при коммунизме буду жить и я, только с той разницей, что тебе будет столько лет, сколько было мне 50 лет назад».

Письмо в XXII век

Заграничные сверстники новороссийской девочки представляли будущее не менее светлым, хоть и не называли его словом «коммунизм». «У вас будет ракета на спине или робот вместо горничной, а телевизор на стене или столе будут дистанционно включать кнопкой, которая встроена в кресло, — воображал американский четвероклассник в послании потомкам, которое с 1977 года хранится в капсуле времени. — Можно будет принимать одну таблетку в день и ничего больше не есть, потому что она дает всю нужную энергию».

Американские ученые высказывались осторожнее, но и они надеялись на лучшее. В 2015 году в Массачусетском технологическом институте обнаружили капсулу времени, которую закопали в 1957 году. Ее авторы рассчитывали, что она пролежит под землей до 2957 года. «Мы не догадываемся, что ждет мир в следующем тысячелетии, и считаете ли вы наши времена веком науки, — писали они далеким потомкам. — Однако у нас нет сомнений в том, что вы разобрались во вселенной лучше нашего, а мы помогли вам это сделать. Желаем новых успехов в погоне за знаниями!»

Люди продолжают сочинять послания в будущее и сегодня. Вероятно, самая старая капсула времени в России хранится в шаре Адмиралтейской иглы в Санкт-Петербурге. В 1886 году туда поместили ларец со сведениями о мастерах, которые ремонтировали шпиль, и несколько газет. Во время очередного ремонта в 1928 году туда добавили новые документы. В 1977 году в шаре сохранили текст новой Конституции СССР. В последний раз капсулу пополнили во время реставрации в 1999 году.

17 лет назад сотни посланий в будущее замуровали в стену Петропавловской крепости. Услуга была платной: за право поучаствовать в проекте организаторы требовали 30 долларов. В обмен отправители получили мельхиоровые жетоны. Предполагается, что его спросят, когда придет время получать письма в 2050-м году.

В 2006 году на погранзаставе в Петропавловске-Камчатском заложили капсулу времени, которую планируют вскрыть в 2106-м году. Другая капсула будет в течение ста лет храниться на дне озера Байкал. Кроме того, некоторые капсулы, которые достали в ноябре этого года, планируют заменить новыми. Так поступят и в Новороссийске: послания потомкам из 2017 года проведут следующие полвека на дне Черного моря.

Вряд ли наши современники будут мечтать о коммунизме, но что бы они ни написали, через 50 лет их ожидания покажутся наивными и трогательными. И дело не в коммунизме и не в том, как меняется мир, а в том, как меняются сами авторы. «Я читала свое письмо и плакала, — признается Наталья Солодовникова, которой принадлежит одно из посланий, хранившихся в Новороссийске. — Это была девочка восторженная, абсолютно уверенная в завтрашнем дне… где все будет ясным, все будет понятным, и я буду работать тем, кем хочу, и у меня будет хорошая семья, а наша жизнь будет интересной».

Олег Парамонов

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