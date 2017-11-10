Кудрин помечтал о роботах-налоговиках

Треть профессий исчезнет через десять лет из-за того, что работу за людей смогут выполнять роботы. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин на форуме Calvert forum Siberia 2017, сообщает ТАСС.

«Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы. Я мечтаю, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит», — сказал он.

Бывший министр финансов добавил, что автоматизированная система сможет сама предупреждать предприятия о выявленных нарушениях. Тем самым она бы избавила налоговые службы от выездных проверок и судов.

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Кудрин считает, что автоматизация отдельных профессий поможет за шесть лет сократить количество чиновников на треть. «Цифровизация и переход на другие модели управления, профилактику любых нарушений существенно сократят потребность в чиновниках, и решения будут приниматься автоматически», — пояснил он.

Для этого России, по оценкам Кудрина, в ближайшие годы понадобится около миллиона программистов.

В сентябре глава ЦСР назвал способ удвоить ВВП России к 2035 году с помощью структурных реформ. В рамках своей стратегии развития России до 2024 года он предложил увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, образование и здравоохранение, а расходы на безопасность и оборону, напротив, сократить.