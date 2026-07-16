Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:02, 16 июля 2026Наука и техника

Российский Supercam S350 вызвал интерес из-за СВО

«Беспилотные системы»: Наблюдается всплеск интереса к БПЛА Supercam S350
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

На мировом рынке наблюдается всплеск интереса к российскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Supercam S350 из-за его эффективного применения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерину Згировскую сообщает ТАСС.

«Контракты на поставку комплексов марки Supercam, в том числе Supercam S350 и конвертоплан Supercam SX350, в 2026 году подписаны с несколькими новыми иностранными заказчиками, с кем раньше работа не велась», — сказала собеседница.

Представитель подчеркнула, что интерес к БПЛА объясняется его универсальностью и двойным назначением.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В июне в ГК «Беспилотные системы» сообщили, что российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника.

В том же месяце представитель ГК на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» рассказал, что Россия начала поставки Белоруссии модернизированных разведывательных БПЛА Supercam S350.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Владельцы культовой передачи «Каламбур» вывели миллионы рублей из России на Украину
    Россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке
    Вэнс сделал неожиданное признание об одном провале администрации Трампа
    Названа цель массированной атаки ВСУ на Россию
    Телеведущий из Италии словами «мультик ваш прославился везде» описал «Машу и Медведя»
    Россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов на АЗС
    Женщина решила спасти летучую мышь и едва не умерла
    Российский фондовый рынок ускорил снижение
    Российский Supercam S350 вызвал интерес из-за СВО
    В России заявили о возможной остановке поставок оружия для ВСУ через Одессу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok