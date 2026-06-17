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17:09, 17 июня 2026Наука и техника

Российский Supercam S180 получил «глаза на спине»

Российский дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру для защиты от перехватчиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника. Об этом сообщили в группе компаний «Беспилотные системы», передает ТАСС.

«Для дополнительной защиты от FPV-дронов внедрена система оптической и радиочастотной детекции», — сказала представитель компании. «Глаза» на «спине» дрона позволяют контролировать заднюю и верхнюю полусферу. Камера может автоматически распознавать объекты и сигнализировать о приближении перехватчика.

Также в «Беспилотных системах» сообщили, что продолжительность полета S180 увеличили вдвое. Аппарат может выполнять задачи более четырех часов. Собеседница агентства отметила, что дрон способен проходить опасные участки на максимальных скоростях.

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