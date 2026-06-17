Российский Supercam S180 получил «глаза на спине»

Российский дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру для защиты от перехватчиков

Российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника. Об этом сообщили в группе компаний «Беспилотные системы», передает ТАСС.

«Для дополнительной защиты от FPV-дронов внедрена система оптической и радиочастотной детекции», — сказала представитель компании. «Глаза» на «спине» дрона позволяют контролировать заднюю и верхнюю полусферу. Камера может автоматически распознавать объекты и сигнализировать о приближении перехватчика.

Также в «Беспилотных системах» сообщили, что продолжительность полета S180 увеличили вдвое. Аппарат может выполнять задачи более четырех часов. Собеседница агентства отметила, что дрон способен проходить опасные участки на максимальных скоростях.

Ранее стало известно, что Россия начала поставки модернизированных разведывательных дронов Supercam S350 Белоруссии.