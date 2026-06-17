Россия начала поставки Белоруссии модернизированных Supercam S350

«Беспилотные системы»: Белоруссия начала получать модернизированные Supercam S350

Россия начала поставки Белоруссии модернизированных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350. Об этом ТАСС на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» сообщил представитель группы компаний «Беспилотные системы».

«Со стороны силовых структур Белоруссии интерес к продукции марки Supercam очень заметный — помимо многолетнего доверия к нашему флагману Supercam S350 большой интерес вызвала его модернизированная версия», — сказал собеседник.

В апреле официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила, что российский Supercam S350 на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходила с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), впервые представили как военный БПЛА ближнего действия.

В марте концерн «Калашников» рассказал, что российский разведывательный дрон «СКАТ 350М» научили противостоять системам радиоэлектронной борьбы и спуфингу — подмене спутникового навигационного сигнала Global Positioning System (GPS).