Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:06, 17 июня 2026Наука и техника

Россия начала поставки Белоруссии модернизированных Supercam S350

«Беспилотные системы»: Белоруссия начала получать модернизированные Supercam S350
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости

Россия начала поставки Белоруссии модернизированных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350. Об этом ТАСС на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» сообщил представитель группы компаний «Беспилотные системы».

«Со стороны силовых структур Белоруссии интерес к продукции марки Supercam очень заметный — помимо многолетнего доверия к нашему флагману Supercam S350 большой интерес вызвала его модернизированная версия», — сказал собеседник.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В апреле официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила, что российский Supercam S350 на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходила с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), впервые представили как военный БПЛА ближнего действия.

В марте концерн «Калашников» рассказал, что российский разведывательный дрон «СКАТ 350М» научили противостоять системам радиоэлектронной борьбы и спуфингу — подмене спутникового навигационного сигнала Global Positioning System (GPS).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

    Названо наиболее вероятное решение Банка России по ключевой ставке

    Имущество задержанного бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей

    Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

    Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

    Макрон приветствовал участников G7 под российскую песню

    Москвичам назвали время для наблюдения за необычными облаками

    «Лоха» в России защитят от пропажи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском выросло

    Девочка испугалась наказания за разбитую бутылку, ушла из дома и не возвращалась 22 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok