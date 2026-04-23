Supercam S350 представили «под новым соусом»

15:40, 23 апреля 2026Наука и техника

Supercam S350 впервые представили как военный БПЛА ближнего действия
Иван Потапов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский Supercam S350 на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), впервые представили как военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ближнего действия. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

По ее словам, из-за интереса к Supercam S350 возникла потребность получить на него документы, которые позволят позиционировать данный БПЛА «не только как беспилотный авиационный комплекс гражданского и двойного назначения, но и как БПЛА ближнего действия для задач военного применения».

По ее словам, именно «под таким соусом» в Малайзии российская сторона представляет БПЛА Supercam С350М-Э.

Ранее агентство со ссылкой на на компанию-производителя «Специальный технологический центр» (СТЦ) сообщило, что главный дрон-разведчик Вооруженных сил России«Орлан-10» — показали на выставке вооружений в Куала-Лумпуре.

Также в апреле компания «Рособоронэкспорт» рассказала, что Россия на DSA 2026 покажет БПЛА с самым большим боевым опытом — в частности, комплексы «С350М-Э» (Supercam S350), «Ланцет-Э», «КУБ-2Э», разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат 350М».

