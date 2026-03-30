Наука и техника
13:54, 30 марта 2026Наука и техника

Российский «СКАТ 350М» научили противостоять спуфингу

Иван Потапов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский разведывательный дрон «СКАТ 350М» научили противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и спуфингу — подмене спутникового навигационного сигнала Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает концерн «Калашников».

«Благодаря оригинальной оптической навигации беспилотник продолжает выполнять задание по ранее загруженным картам даже при трансляции с земли фальшивого GPS-сигнала», — говорится в публикации

По словам директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов и управляемых барражирующих боеприпасов (БЛА и УББ) концерна Александра Лихачева, «новая система прошла апробацию в зоне проведения специальной военной операции и доказала там свою высокую эффективность».

Ранее «Калашников» сообщил, что разведывательный беспилотник «СКАТ 350М» позволил выявить тысячи целей противника в ходе спецоперации.

Также в марте концерн рассказал, что разведывательные дроны Supercam S350 и «СКАТ 350М», которые внешне похожи, можно отличить по деталям на крыле.

