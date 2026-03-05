Реклама

Наука и техника
15:28, 5 марта 2026

«Калашников» рассказал о различиях «дронов-близнецов» ВС России

«Калашников»: Похожие дроны Supercam S350 и СКАТ 350М можно отличить по элевонам
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Разведывательные дроны Supercam S350 и СКАТ 350М, которые внешне похожи, можно отличить по деталям на крыле. О различиях «дронов-близнецов» рассказал концерн «Калашников».

«В связи с участившимися случаями путаницы между изделием концерна "Калашников" СКАТ 350М и линейкой беспилотников Supercam публикуем разъясняющую инфографику», — говорится в сообщении.

На крыле СКАТа находятся характерные щитки, которых нет у «Суперкама». Отличительной чертой S350 стали заметные элевоны. Оба аппарата выполнены по схеме «летающее крыло» в сравнимых габаритах. Поэтому их часто путают. Вооруженные силы (ВС) России активно применяют Supercam S350 и СКАТ 350М в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для разведки и целеуказания.

В феврале «Калашников» заявил, что СКАТ 350М — это один из ведущих воздушных разведчиков в зоне СВО. При помощи аппаратов обнаруживают наземные и воздушные цели, а также наводят на них средства поражения.

