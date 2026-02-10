Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:43, 10 февраля 2026Наука и техника

«Калашников» оценил «СКАТ»

«Калашников»: «СКАТ 350 М» — один из ведущих воздушных разведчиков в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости

Российский дрон «СКАТ 350 М» — один из ведущих воздушных разведчиков в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой в Telegram выступил концерн «Калашников».

Компания прокомментировала видео, на котором зафиксировано уничтожение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с находящимся в нем личным составом, осуществленное благодаря разведке "СКАТ 350 М".

«По оценке военнослужащих, "СКАТ 350 М" — один из ведущих воздушных разведчиков в зоне спецоперации, активно применяется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения наземных и морских целей, и точного наведения на них различных средств поражения», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее концерн сообщил, что специалисты «Калашникова» создали десятки обновлений программного обеспечения для разведывательного дрона «СКАТ 350 М», который остается самым востребованным беспилотником в зоне проведения спецоперации.

В январе компания рассказала, что посетители международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) оценили адаптивность беспилотника «СКАТ 350 М».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    «Почта России» опровергла новости об увольнениях в компании

    Российские чиновники потратили миллиарды рублей на машины

    Раскрыто решение для обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту таксистов

    В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

    Турэксперт описала отдых на Кубе фразой «выглядит все очень стремно»

    Москвичам назвали дату прихода весны

    Определен скрытый фактор снижения когнитивных функций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok