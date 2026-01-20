Реклама

Наука и техника
20:18, 20 января 2026

Уникальную способность российского «СКАТа» оценили в Абу-Даби

«Калашников»: В Абу-Даби оценили адаптивность беспилотника «СКАТ 350М»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Уникальную адаптивность российского разведывательного беспилотника «СКАТ 350М» оценили посетители международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Многочисленные специалисты и гости форума высоко оценивают тактико-технические характеристики БЛА, позволяющие ему без особых перенастроек эффективно адаптироваться к природно-климатическим условиям Ближневосточного региона», — говорится в сообщении.

Концерн напомнил, что «СКАТ 350М» способен летать на высотах более 5000 метров. Это особенно важно для потенциальных заказчиков из Азии. Беспилотник предназначен для круглосуточной разведки местности и сопровождения наземных операций. Аппарат способен работать при температуре до 45 градусов Цельсия.

В ноябре гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что «СКАТ 350М» интегрировали в комплекс с барражирующим боеприпасом «КУБ».

