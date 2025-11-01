Наука и техника
Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

«Калашников»: Барражирующий боеприпас «КУБ» будет работать совместно со «СКАТом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Барражирующие боеприпасы «КУБ» «подружили» с разведывательными беспилотниками «СКАТ 350М» — аппараты будут работать в едином комплексе. Об этом сообщил гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы интегрировали наш прекрасный беспилотник-разведчик "СКАТ" в комплекс с барражирующим боеприпасом ["КУБ"]. И теперь он может использоваться совместно», — сказал он.

Базовый аппарат семейства «КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых целей в тактической глубине противника. Барражирующие боеприпасы наводят на цель по заданным координатам. Модификация «КУБ-Э» развивает скорость до 130 километров в час, а радиус действия составляет 25 километров. Аппарат несет осколочно-фугасную боевую часть.

В марте в концерне «Калашников» рассказали, что производство аппаратов «КУБ» повышенного могущества нарастят. В 2024 году производство барражирующих боеприпасов увеличилось в десять раз.

