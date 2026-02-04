В России обновили самый востребованный дрон в зоне СВО

«Калашников» создал десятки обновлений ПО для разведчика «СКАТ 350М»

Специалисты «Калашникова» создали десятки обновлений программного обеспечения (ПО) для разведывательного дрона «СКАТ 350М», который остается самым востребованным беспилотником в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом концерн сообщил в Telegram.

«Концерн "Калашников" для удовлетворения требований заказчиков внес в течение 2025 года 44 изменения в программное обеспечение наземного пункта управления беспилотного летательного аппарата "СКАТ 350М"», — говорится в сообщении.

Высотный разведчик «СКАТ 350М» с размахом крыла 3,2 метра способен работать на высотах более 5000 метров. Аппарат может нести мультиспектральную камеру, позволяющую получать более точные сведения о земной поверхности.

В январе «Калашников» сообщил, что посетители выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) оценили уникальную адаптивность дрона «СКАТ 350М». Беспилотник способен работать при температуре до плюс 45 градусов Цельсия.