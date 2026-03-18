«Калашников» рассказал о тысячах целей «СКАТа»

«Калашников»: При помощи дрона «СКАТ 350М» поразили тысячи целей в зоне СВО

Разведывательный беспилотник СКАТ 350М позволил выявить тысячи целей противника в ходе специальной военной операции (СВО). О пораженных при помощи дрона объектах рассказал концерн «Калашников».

Первая информация о применении СКАТа появилась в марте 2024 года. Расчет беспилотника обнаружил реактивную систему залпового огня RM-70 ВСУ, которую готовили к обстрелу Белгорода. Установку поразили ракетным ударом по выявленным координатам.

Отмечается, что сейчас СКАТ 350М является одним из самых востребованных воздушных разведчиков в зоне СВО. «На его счету тысячи обнаруженных, а затем уничтоженных целей противника: танки "Леопард" и "Абрамс", БМП "Брэдли", реактивная система залпового огня "Хаймарс"», — говорится в сообщении.

Также при помощи беспилотника СКАТ 350М были поражены безэкипажные катера, огневые позиции, пункты управления беспилотниками, склады и другие объекты противника.

Ранее в марте Telegram-канал Nerv сообщил, что дроны СКАТ 350М способны вернуться в заданную точку с серьезными повреждениями.

В феврале стало известно, что СКАТ 350М получил дополнительные камеры, которые позволяют своевременно выявить FPV-перехватчик и совершить защитный маневр.