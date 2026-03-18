Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 18 марта 2026Наука и техника

«Калашников» рассказал о тысячах целей «СКАТа»

«Калашников»: При помощи дрона «СКАТ 350М» поразили тысячи целей в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведывательный беспилотник СКАТ 350М позволил выявить тысячи целей противника в ходе специальной военной операции (СВО). О пораженных при помощи дрона объектах рассказал концерн «Калашников».

Первая информация о применении СКАТа появилась в марте 2024 года. Расчет беспилотника обнаружил реактивную систему залпового огня RM-70 ВСУ, которую готовили к обстрелу Белгорода. Установку поразили ракетным ударом по выявленным координатам.

Отмечается, что сейчас СКАТ 350М является одним из самых востребованных воздушных разведчиков в зоне СВО. «На его счету тысячи обнаруженных, а затем уничтоженных целей противника: танки "Леопард" и "Абрамс", БМП "Брэдли", реактивная система залпового огня "Хаймарс"», — говорится в сообщении.

Также при помощи беспилотника СКАТ 350М были поражены безэкипажные катера, огневые позиции, пункты управления беспилотниками, склады и другие объекты противника.

Ранее в марте Telegram-канал Nerv сообщил, что дроны СКАТ 350М способны вернуться в заданную точку с серьезными повреждениями.

В феврале стало известно, что СКАТ 350М получил дополнительные камеры, которые позволяют своевременно выявить FPV-перехватчик и совершить защитный маневр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Иран ответил на расправу над серым кардиналом

    В Россию стало приезжать больше иностранных туристов

    В России прокомментировали согласование ЕС кредита Украине в обход вето Венгрии

    Экономику России назвали устойчивой

    Европа нашла способ сдержать давление Трампа

    В России оценили новые условия для вступления Украины в ЕС

    Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

    Ночную атаку ВСУ на российские города связали с НАТО

    Названы главные барьеры для роста российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok