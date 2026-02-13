Реклама

Наука и техника
19:34, 13 февраля 2026Наука и техника

Названа главная особенность обновленного дрона «Скат»

«Известия»: Дрон-разведчик «Скат» получил камеры для защиты от FPV-перехватчиков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости

Разведывательный дрон-камикадзе «Скат 350М» оснастили дополнительными камерами, которые помогают своевременно совершать маневры для защиты от FPV-перехватчиков. Главную особенность обновленного аппарата назвал оператор с позывным Лапоть в беседе с «Известиями».

Дополнительные камеры, которыми оснащают обновленные дроны «Скат», закрывают «мертвые зоны» основной обзорной станции.

«Раньше мы смотрели только вниз, на землю. Теперь видим, что происходит вокруг. Противник активно использует FPV-дроны для перехвата наших разведчиков. Новые камеры позволяют вовремя заметить угрозу и уклониться», — сказал боец.

Также «Скат 350М» получил специальное оборудование, которое автоматически инициирует маневр уклонения при обнаружении сигнала вражеского перехватчика.

Ранее в феврале официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» сообщил, что российский беспилотник Supercam S180 научили уклоняться от дронов-камикадзе.

