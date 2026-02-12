Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:28, 12 февраля 2026Наука и техника

Российский Supercam S180 научили уклоняться от дронов-камикадзе

«Беспилотные системы»: БПЛА Supercam S180 научили уклоняться от дронов-камикадзе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam S180 научили уклоняться от дронов-камикадзе. Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» сообщает ТАСС.

«Да, ускорение до существенных скоростей, нехарактерных для БПЛА с электродвигателями, вместе с маневром уклонения делает БПЛА более защищенным от атак FPV-дронов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, от дронов-камикадзе Supercam S180 уклоняется в большинстве случаев.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В январе официальный представитель ГК Екатерина Згировская сообщила, что ключевые разведывательные дроны линейки Supercam получили технологию дистанционного управления, позволяющую пилотировать аппарат из любой точки мира.

В ноябре 2025 года представитель рассказала, что БПЛА Supercam S350 получил интеллектуальную систему обработки фото и видео на основе искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok