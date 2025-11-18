Российский Supercam S350 получил ИИ-инструменты

«Беспилотные системы»: Российский БПЛА Supercam S350 получил ИИ-инструменты

Российский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam S350 получил интеллектуальную систему обработки фото и видео на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в ходе выставки Dubai Airshow 2025 сообщила ТАСС официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Комплекс на основе искусственного интеллекта способен в реальном времени или в ходе последующего анализа обнаруживать, распознавать и классифицировать объекты на видео- и фотоизображениях, полученных с борта беспилотника», — сказала собеседник.

По ее словам, кроме ИИ-инструментов, БПЛА получил обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и возможность ретрансляции сигнала в боевых условиях.

Ранее РИА Новости сообщило, что на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 представили дрон-разведчик Supercam S180.

В августе ТАСС со ссылкой на официального представителя ГК рассказал, что БПЛА Supercam S350 применяются российскими военнослужащими на всех направлениях в зоне специальной военной операции.