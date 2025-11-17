Наука и техника
Представлен новейший дрон-разведчик Supercam S180

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 представили дрон-разведчик Supercam S180. Об этом сообщает РИА Новости.

Дрон входит в линейку беспилотников самолетного типа. По словам представителя компании-разработчика ГСКБ Екатерины Згировской, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) занимает нишу между компактным самолетом S150 и большим флагманским S350.

Показанный на выставке в ОАЭ дрон летает на большей скорости, чем Supercam S350, и имеет возможность кратковременного ускорения. «Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350», — пояснила Згировская.

Также, по словам представителя ГСКБ, Supercam S180 благодаря компактной и легкой платформе имеет хорошую управляемость и устойчивость. Кроме того, на него можно установить дополнительное оборудование для радио- и видеоразведки. Машина способна работать в сложных погодных условиях.

Ранее стало известно, что на международной выставке Dubai Airshow 2025 представили истребитель пятого поколения Су-57Э. Военный самолет был разработан компанией «Сухой».

    Все новости