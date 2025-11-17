Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:01, 17 ноября 2025Наука и техника

Представлен истребитель пятого поколения Су-57Э

Истребитель пятого поколения Су-57Э представили на Ближнем Востоке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 представили истребитель пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства уточнил, что Су-57Э примет участие и в летной программе авиасалона. Также было отмечено, что российский истребитель пятого поколения был выставлен перед посетителями Dubai Airshow 2025 на Ближнем Востоке, и они получили возможность сфотографироваться с боевой машиной.

Су-57Э был разработан компанией «Сухой». Машина, имеющая сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Ранее «Ростех» анонсировал, что истребитель покажут на авиасалоне в Дубае.

Ранее участник выставки Dubai Airshow 2025 компания Zala заявила об увеличении автономности боеприпасов для комплекса «Ланцет-Э». Дальность и продолжительность полета выросла в два раза — до 45 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    «Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости