10:40, 17 ноября 2025

Дальность «Ланцетов» увеличили

Дальность полета боеприпасов для комплекса «Ланцет-Э» увеличили в два раза
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Продолжительность полета барражирующих боеприпасов, входящих разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э», увеличили в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика Zala.

В Zala подчеркнули, что им удалось увеличить автономность боеприпасов «Изделие 51Э» и «Изделие 51Э-ИК», а также «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИК». С учетом обновления рабочая дальность боеприпасов составляет 45 километров.

Также в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Zala отметили, что продолжительностью полета боеприпасов составляет до 50 минут. «Дальность полета "Изделия 52Э" и "Изделия 52Э-ИК" возросла до 35 километров, а продолжительность — до 30 минут», — отметил представитель разработчика комплекса «Ланцет-Э».

Кроме того, специалисты сообщили о разработке пусковой установки однократного применения для своего комплекса. По словам представителя Zala, она повышает безопасность расчетов при проведении боевых миссий.

В середине ноября стало известно, что «Ростех» покажет новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. ЗРК может нести 48 зенитных мини-ракет ближнего перехвата или 12 полноразмерных боеприпасов.

