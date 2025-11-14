Российский «Панцирь-СМД-Е» покажут в Дубае

«Ростех» покажет ЗРК «Панцирь-СМД-Е» на выставке в Дубае

«Ростех» покажет новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Об этом сообщили в госкорпорации.

Новую модификацию «Панциря» разработали в ответ на современные угрозы применения дронов. Комплекс способен сбивать аэродинамические цели всех типов, включая любые беспилотники. ЗРК может нести 48 зенитных мини-ракет ближнего перехвата или 12 полноразмерных боеприпасов.

«Возможность увеличения боекомплекта до 48 мини-ракет позволяет эффективно отражать массовые налеты БПЛА и надежно защищать объекты, в том числе промышленную, социальную, транспортную инфраструктуру, другие сооружения. Мы ожидаем, что интерес к этому комплексу на Dubai Airshow 2025 будет высоким», — сказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

В сентябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил партию «Панцирей-СМД» и боевых машин комплексов «Панцирь-С» Вооруженным силам России.