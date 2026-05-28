Момент взрыва украинского дрона на крыше суда в России попал на видео

Момент взрыва украинского дрона на крыше областного суда в Нижнем Новгороде попал на видео. Ролик из атакованного российского города опубликовал Telegram-канал Ni Mash.
На представленных кадрах крыша здания объята пламенем. На фоне развевается российский флаг.
В областном суде в Нижнем Новгороде отменили все запланированные заседания. Территорию вокруг здания оцепили. Остаются ли на месте атаки взрывоопасные фрагменты, не уточнялось.
Об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины по зданию суда в городе объявил в четверг, 28 мая, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Данных о пострадавших не поступало.