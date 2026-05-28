YouTube начал ограничивать видео для россиян с включенным VPN

13:31, 28 мая 2026

YouTube начал ограничивать видео для пользователей из России с включенным VPN
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

YouTube начал ограничивать доступ к видео для пользователей из России, которые используют сервисы для обхода блокировок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что во время просмотра видео на некоторых каналах у пользователей появляется уведомление с просьбой отключить VPN.

По данным издания, речь идет преимущественно о каналах с международными спортивными трансляциями и аккаунтах, публикующих телевизионные премьеры. Таким образом видеохостинг борется с неправомерным показом контента в тех регионах, где на него не были приобретены права.

Источник «Коммерсанта» сделал допущение, что подобные ограничительные меры коснутся пользователей не только из России, но и из других стран. Кроме того, предположил собеседник издания, они, скорее всего, не распространятся на весь контент YouTube.

Ранее стало известно, что ограничение YouTube в России признали законным. Такое решение вынес Мосгорсуд.

