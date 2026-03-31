Ограничение YouTube в России признали законным

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к видеохостингу YouTube в России

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к видеохостингу YouTube в России. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что суд рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшей ведущей Первого канала Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на решение Таганского районного суда.

Уточнялось, что до этого Курбангалеева подала иск к Роскомнадзору в Таганский суд. В заявлении она утверждала, что действия ведомства по ограничению YouTube в России незаконны. Рассматривая заявление экс-телеведущей, суд постановил, что Курбангалеева не имела права подавать такой иск, после чего ее представители подали апелляцию.

О том, что работу YouTube в России ограничивают, стало известно 25 июля 2024 года. Уточнялось, что эту меру приняли из-за того, что администрация видеохостинга не соблюдает российское законодательство.