Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:12, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Ограничение YouTube в России признали законным

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к видеохостингу YouTube в России. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что суд рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшей ведущей Первого канала Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на решение Таганского районного суда.

Уточнялось, что до этого Курбангалеева подала иск к Роскомнадзору в Таганский суд. В заявлении она утверждала, что действия ведомства по ограничению YouTube в России незаконны. Рассматривая заявление экс-телеведущей, суд постановил, что Курбангалеева не имела права подавать такой иск, после чего ее представители подали апелляцию.

О том, что работу YouTube в России ограничивают, стало известно 25 июля 2024 года. Уточнялось, что эту меру приняли из-за того, что администрация видеохостинга не соблюдает российское законодательство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok