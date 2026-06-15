Москвичей предупредили о пике грозы

КГХ: Пик грозы в Москве начнется после 15:00 15 июня

В ближайшие часы Москву ожидает пик грозы. Об интенсивных осадках жителей и гостей столицы предупредили специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) в Telegram.

В городе ожидаются мощные кратковременные сильные дожди, местами ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду, а также град. За сутки в отдельных районах может выпасть не менее половины месячной нормы осадков.

«Наиболее интенсивными осадки будут сегодня после 15:00 и до утра 16 июня», — отметили в ведомстве. Отмечается, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты призвали горожан вести себя осторожно.

Ранее сообщалось, что за текущую неделю в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков.