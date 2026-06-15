Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:33, 15 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили о пике грозы

КГХ: Пик грозы в Москве начнется после 15:00 15 июня
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ближайшие часы Москву ожидает пик грозы. Об интенсивных осадках жителей и гостей столицы предупредили специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) в Telegram.

В городе ожидаются мощные кратковременные сильные дожди, местами ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду, а также град. За сутки в отдельных районах может выпасть не менее половины месячной нормы осадков.

«Наиболее интенсивными осадки будут сегодня после 15:00 и до утра 16 июня», — отметили в ведомстве. Отмечается, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты призвали горожан вести себя осторожно.

Ранее сообщалось, что за текущую неделю в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Москвичку с собакой спасли благодаря открыткам в домовом чате

    Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

    Поставщики продуктов питания попросили не давить на них интернетом

    Экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери

    Эвакуация летчика из потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области попала на видео

    Найден способ предсказать риск рака за годы до появления симптомов

    Российского подростка отправили под домашний арест из-за теракта

    Малому бизнесу в России дали совет

    Власти российского региона впервые прокомментировали крушение бомбардировщика Ту-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok