Врач подверг критике популярный у россиян метод лечения изжоги

Врач Вялов: Употребление молока от изжоги может спровоцировать повторный выброс кислоты

Гастроэнтеролог Сергей Вялов подверг критике один метод лечения изжоги, который получил широкую популярность у россиян. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, многие люди употребляют молоко, чтобы справиться с изжогой. Врач отметил, что этот напиток действительно способен принести временное облегчение, так как он обладает обволакивающим эффектом и разбавляет желудочный сок.

Однако, как подчеркнул врач, молоко не устраняет причину изжоги. Более того, в некоторых случаях оно может спровоцировать повторный выброс кислоты, так как содержит кальций и жиры. В связи с этим Вялов призвал не использовать этот продукт как системное лечение.

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