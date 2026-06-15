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Забота о себе
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16:32, 15 июня 2026Забота о себе

Врач подверг критике популярный у россиян метод лечения изжоги

Врач Вялов: Употребление молока от изжоги может спровоцировать повторный выброс кислоты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GCapture / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов подверг критике один метод лечения изжоги, который получил широкую популярность у россиян. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, многие люди употребляют молоко, чтобы справиться с изжогой. Врач отметил, что этот напиток действительно способен принести временное облегчение, так как он обладает обволакивающим эффектом и разбавляет желудочный сок.

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Однако, как подчеркнул врач, молоко не устраняет причину изжоги. Более того, в некоторых случаях оно может спровоцировать повторный выброс кислоты, так как содержит кальций и жиры. В связи с этим Вялов призвал не использовать этот продукт как системное лечение.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская перечислила неожиданные причины вздутия живота. По ее словам, одной из них являются частые запоры.

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