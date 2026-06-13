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Забота о себе
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10:32, 13 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы четыре неожиданные причины вздутия живота

Гастроэнтеролог Головчанская назвала склонность к запорам причиной вздутия живота
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Вздутие живота часто связывают с питанием, однако причин этого неприятного состояния может быть множество, рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. Четыре самые неожиданные из них она перечислила «Ленте.ру».

Врач предупредила, что одна из частых причин вздутия — склонность к запорам. Если стул нерегулярный, в нижних отделах желудочно-кишечного тракта скапливаются каловые массы, из-за чего газам сложнее отходить.

Еще одной неочевидной причиной вздутия Головчанская назвала перенесенные кишечные инфекции. «После инфекционного гастроэнтерита в кишечнике иногда меняется баланс микрофлоры, увеличивается количество бактерий, которые активнее образуют газы», — объяснила она.

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Ухудшить самочувствие может и долгое сидение, продолжила врач. Неподвижная поза способствует скоплению газов в левых отделах кишечника и усиливает ощущение вздутия.

Наконец, по словам Головчанской, вздутие может возникать при приеме некоторых лекарств. Например, антибиотики на время могут повышать вероятность развития этой проблемы из-за влияния на кишечную флору. Такой же эффект у некоторых пациентов появляется после приема сахароснижающего препарата метформина, добавила доктор.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала, какие продукты вызывают метеоризм. По ее словам, все виды капусты приводят к скоплению газов в животе.

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