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16:34, 15 июня 2026Бывший СССР

Украинских офицеров решили не отпускать из армии

Замминистра обороны Украины Баник: Офицеров ВСУ не будут отпускать из армии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: John Moore / Getty Images

Офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут отпускать из армии с конца 2026 года, как обычных солдат. Об этом заявил замминистра обороны страны Мстислав Баник, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

«Офицерская служба это уже о другом уровне ответственности, это о другом уровне выполнения задач. Офицеры не сидят на первой линии вместе с пехотой, у них, явно, есть больше ответственности», — рассказал он.

До этого сообщалось, что командование ВСУ начнет отпускать со службы часть военных до конца 2026 года. Утверждается, что в приоритете будут уволены бойцы с наибольшим стажем.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что за прошедший год резко усугубилась нехватка личного состава в рядах ВСУ. При этом она подчеркнула, что объявление частичной демобилизации должно сопровождаться изменением подходов к мобилизации и бронированию сотрудников критически важных предприятий.

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