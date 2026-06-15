Некоторым россиянам пришлось работать по 12 часов в сутки

HR-аналитик Лоикова: Россияне в общепите и логистике начали работать по 12 часов в день

В России все большее число граждан сталкиваются с переработками. Об этом заявила HR-эксперт Зулия Лоикова. Ее процитировало НСН.

По ее словам, число таких случаев серьезно выросло. Чаще всего это явление наблюдается в таких сферах, как строительство, ремонт и доставка. Кроме того, много перерабатывать приходится бухгалтерам, особенно в периоды сдачи отчетности.

Как отметила Лоикова, одной из причин переработок в настоящее время стал дефицит кадров. Кроме того, летом переработка усиливается в общепите и логистике. В этих секторах зачастую работают по 12 часов.

«Пиковый спрос в сезон также затрагивает логистику и транспорт. Здесь у нас 70 процентов работников жалуются на хронические переработки», — констатировала Лоикова.

Из-за острого дефицита работников сверх нормы также трудятся врачи и учителя.

Исследование, проведенное Online Market Intelligence, показало, что 38 процентов работающих граждан сталкивались с переработками, которые оформляются официально только в 37 процентах случаев и в 26 процентах — частично.