Некоторым россиянам пришлось работать по 12 часов в сутки

В России все большее число граждан сталкиваются с переработками. Об этом заявила HR-эксперт Зулия Лоикова. Ее процитировало НСН.
По ее словам, число таких случаев серьезно выросло. Чаще всего это явление наблюдается в таких сферах, как строительство, ремонт и доставка. Кроме того, много перерабатывать приходится бухгалтерам, особенно в периоды сдачи отчетности.
Как отметила Лоикова, одной из причин переработок в настоящее время стал дефицит кадров. Кроме того, летом переработка усиливается в общепите и логистике. В этих секторах зачастую работают по 12 часов.
«Пиковый спрос в сезон также затрагивает логистику и транспорт. Здесь у нас 70 процентов работников жалуются на хронические переработки», — констатировала Лоикова.
Из-за острого дефицита работников сверх нормы также трудятся врачи и учителя.
Исследование, проведенное Online Market Intelligence, показало, что 38 процентов работающих граждан сталкивались с переработками, которые оформляются официально только в 37 процентах случаев и в 26 процентах — частично.