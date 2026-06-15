Россияне рассказали о сверхурочной работе

«Ведомости»: Сверхурочно работали 38 % опрошенных россиян

Более трети (38 процентов) работающих граждан сталкивались с переработками, которые оформляются официально только в 37 процентах случаев и в 26 процентах — частично. Об этом свидетельствуют данные проведенного для «Ведомостей» опроса Online Market Intelligence, в котором, как уточняет издание, участвовали 7868 трудоустроенных россиян из всех городов страны с населением более 100 тысяч человек.

«Полную компенсацию получают 25 процентов работающих сверхурочно, а еще 18 процентов — значительную часть положенного», — говорится в публикации. В среднем, как рассказали россияне, сверхурочная работа занимает у них семь часов в неделю.

В целом около 40 процентов работников в стране регулярно задерживаются в офисах и в 20 процентах случаев не получают никакой компенсации, поделился с журналистами исполнительный директор HR-холдинга Ventra Александр Черников. В свою очередь, адвокат бюро «Павел Хлюстов и партнеры» Дмитрий Чернобель подчеркнул, что оплачиваются переработки, инициатором которых выступил работодатель, а не сам сотрудник, то есть, если подчиненный задержался в офисе сверх рабочего времени по собственной инициативе, речь о сверхурочных не идет.

Весной российские власти утвердили увеличение с 120 до 240 часов в год предельной продолжительности сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Согласно принятым правилам, продолжительность такой занятости в течение суток не может превышать четырех часов, ее оплата до 120 часов в год за первые два часа работы должна происходить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, а начиная с 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут.