Стала известна судьба экипажа потерпевшего крушение в регионе России Ту-22М3

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутской области сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 катапультировался. Его судьба стала известна из сообщения Министерства обороны.
«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет», — говорится в сообщении министерства.
Известно, что на борту находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.
По данным оборонного ведомства, разрушений на земле в результате происшествия также зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что советский сверхзвуковой самолет Ту-22М3 разбился у населенного пункта Свирск в Иркутской области. Предварительно, причиной крушения стал отказ двигателей. По данным Минобороны, самолет выполнял полет без боекомплекта.