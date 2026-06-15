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16:38, 15 июня 2026Россия

Стала известна судьба экипажа потерпевшего крушение в регионе России Ту-22М3

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 катапультировался
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутской области сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 катапультировался. Его судьба стала известна из сообщения Министерства обороны.

«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет», — говорится в сообщении министерства.

Известно, что на борту находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

По данным оборонного ведомства, разрушений на земле в результате происшествия также зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что советский сверхзвуковой самолет Ту-22М3 разбился у населенного пункта Свирск в Иркутской области. Предварительно, причиной крушения стал отказ двигателей. По данным Минобороны, самолет выполнял полет без боекомплекта.

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